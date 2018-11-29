В Сургуте проверяют многоэтажку из-за записки об угрозе взрыва

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы в Сургуте (ХМАО) проверяют информацию из обнаруженной жильцами записки, в которой неизвестные угрожают взорвать жилой дом, сообщил РИА Новости в четверг источник в экстренных службах города.

"Жильцы дома по Пролетарскому проспекту обнаружили на подоконнике в подъезде записку, в ней была угроза взрыва, который якобы должен произойти в определенное время. Работают на месте кинологи, сотрудники правоохранительных органов", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские оцепили жилую многоэтажку и проверяют информацию, которая содержится в записке.