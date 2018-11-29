На Ставрополье поймали полицейского, с апреля скрывавшегося от следствия

ПЯТИГОРСК, 29 ноя — РИА Новости. Силовики на Ставрополье задержали полицейского, который с апреля разыскивался за торговлю наркотиками, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.

"По данным следствия, в апреле текущего года полицейский в городе Минеральные Воды дважды продал мужчине, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, за 5 тысяч рублей синтетическое наркотическое средство в крупном размере. Сразу после совершения преступления полицейскому удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в розыск", — говорится в сообщении.

Уголовное дело по статье УК РФ о незаконном сбыте наркотиков возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Ставропольскому краю.

"В настоящее время благодаря слаженным и грамотно спланированным следственным действиям следователя Следственного комитета и сотрудников ФСБ обвиняемый задержан и заключен под стражу. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на получение необходимых доказательств", — уточняет ведомство.

Как сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю, сотрудники собственной безопасности ведомства по данному факту проводят служебную проверку, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудником в органах внутренних дел. Также он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, уточнили в краевой полиции.