СК начал проверку после ДТП с микроавтобусом и мусоровозом в Москве

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после ДТП с микроавтобусом и мусоровозом в Москве, в котором пострадали, по данным СК, пять человек, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее ГИБДД РФ сообщило о столкновении на 2-й Вольской улице микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузовика MAN, в результате которого восемь пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сильно пострадавшую женщину эвакуировали вертолетом в больницу.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, трое детей и семеро взрослых пострадали, по уточненным данным, при столкновении микроавтобуса с мусоровозом на юго-востоке Москвы.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка….На данный момент имеются сведения о 5 пострадавших, некоторым из них оказывается медицинская помощь в стационарных условиях", — сказала Иванова.