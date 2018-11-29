Стрелявший в должников-квартирантов житель Барнаула получил 11 лет колонии

БАРНАУЛ, 29 ноя — РИА Новости. Октябрьский районный суд Барнаула приговорил к 11 годам колонии строгого режима местного жителя, несколько раз выстрелившего из автомата в квартирантов-должников своей супруги, сообщает СК РФ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в октябре 2017 года супруга осужденного сообщила ему об отказе арендаторов платить арендную плату за проживание и освободить жилплощадь.

"Мужчина, взяв с собой сумку с оружием и взрывными устройствами, пришел в квартиру, где находилась семья квартиросъемщиков, а также их гости. После того как квартиранты открыли входную дверь, из принесенного с собой автомата конструкции Калашникова он несколько раз выстрелил в двух мужчин и женщину", — говорится в сообщении.

Здоровью мужчин был причинен тяжкий вред, их госпитализировали. Женщине госпитализация не потребовалась.

Осужденный с места преступления скрылся, но был задержан сотрудниками полиции в нескольких кварталах от квартиры. Также следователи доказали причастность мужчины к незаконным действиям в сфере оборота оружия и боеприпасов.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 30 тысяч рублей.