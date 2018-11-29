ФСБ возбудила дело о превышении полномочий в саратовском главке МЧС

САРАТОВ, 29 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Управление ФСБ по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами областного главка МЧС, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Волжского районного суда Саратова, куда поступило ходатайство об отстранении от должности начальника главка в рамках этого расследования.

Пресс-служба МЧС РФ в среду сообщила о задержании начальника главка МЧС по Саратовской области генерал-майора Игоря Качева в рамках "мероприятий по пресечению коррупции", которые проводятся Главным управлением собственной безопасности (ГУСБ) МЧС России. Злоупотребление могло быть связано с госконтрактом. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что также был задержан его заместитель полковник Алексей Власов. Ранее в пресс-службе Волжского райсуда Саратова сообщили, что УФСБ попросило суд отстранить Качева от должности.

"Согласно материалам, поступившим в суд (с ходатайством об отстранении Качева от должности – ред.), уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" по факту превышения полномочий неустановленными должностными лицами ГУМЧС по Саратовской области", — сказала собеседница агентства.

Ранее в пресс-службе главка МЧС сообщили РИА Новости, что Качев в четверг вернулся к работе, никто из его заместителей также не задержан, в том числе полковник Алексей Власов.

Игорь Качев возглавляет саратовский главк МЧС больше пяти лет. В пожарной службе он с 1991 года, награжден множеством ведомственных наград. Полковник Власов занимает должность заместителя начальника ГУМЧС — начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ с декабря 2015 года. Как говорится в биографии на сайте главка, сейчас Власов является слушателем факультета руководящих кадров Академии государственной противопожарной службы МЧС России.