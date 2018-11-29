ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 ноя — РИА Новости. Оперативники из Московской области совместно с коллегами из Ханты-Мансийского автономного округа задержали в Подмосковье организатора преступной группы и его сообщника, которые находились в международного розыске по подозрению в хищении нефти на 290 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД России.
Она уточнила, что задержанные находились в международном розыске в рамках предварительного расследования уголовного дела. Так, правоохранительные органы установили, что участники преступного сообщества повредили нефтепровод в Усинском районе Республики Коми и похитили около 22 тысяч тонн нефти на сумму свыше 290 миллионов рублей.
"В настоящее время в отношении троих лидеров криминальной организации и восьми их сообщников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четыре фигуранта находятся под подпиской о невыезде, трое объявлены в федеральный розыск", — отметила представитель МВД, добавив, что предварительное расследование уголовного дела продолжается.