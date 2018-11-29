Четыре жителя Кузбасса помогли сжечь тело убитого и отделались штрафами

КЕМЕРОВО, 29 ноя — РИА Новости. Четыре жителя Кемеровской области получили штрафы по 150 тысяч рублей за то, что помогали сжигать и прятать тело мужчины, с которым поехали в лес собирать орехи, сообщает региональное управление СК.

Инцидент произошёл в сентябре 2017 года, когда осужденные жители Яшкинского района поехали собирать кедровые шишки. Они жили в лесу и пили спиртное. Два сборщика орехов повздорили, и один из них взялся за топор. Присутствовавшая при этом женщина выхватила у него топор и несколько раз ударила им мужчину, с которым тот конфликтовал.

"От полученных повреждений мужчина скончался на месте. После этого сборщики орехов перевезли тело убитого в другое место и сожгли. Затем они собрали останки и перенесли в другое место", — говорится в сообщении.

Через несколько дней в полицию обратился друг потерпевшего, заявил о его исчезновении и рассказал, где и с кем тот поехал собирать орехи. Правоохранители установили напарников пропавшего.

Ранее суд вынес обвинительный приговор по делу об убийстве и назначил женщине 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Четверо мужчин в возрасте 40, 41, 45 и 46 лет стали фигурантами дела об укрывательстве преступления.

"Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей каждому", — уточнили в СК.