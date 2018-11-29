Омбудсмен взял на контроль ситуацию с бросанием девочки в детсаду Твери

ВОРОНЕЖ, 29 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина взяла на контроль ситуацию с инцидентом в детском саду, где, по данным СМИ, отец одного из воспитанников якобы схватил и бросил на землю девочку, с которой дрался его сын, сообщил в четверг РИА Новости представитель аппарата омбудсмена.

СУСК по Тверской области во вторник объявило о начале доследственной проверки размещенной в СМИ информации о том, что на территории детского сада в Центральном районе Твери, мужчина схватил девочку, с которой дрался его сын, и бросил ее на землю. В ситуацию вмешалась мама другого ребенка из этой же группы, которая смогла защитить девочку от агрессии.

В четверг информация об инциденте появилась в telegram-канале Mash. По данным канала, мужчина, повалив пятилетнюю девочку, нецензурно обругал ее. Также канал сообщил, что мужчина договорился с матерью ребенка, которая не стала писать заявление в правоохранительные органы.

"Уполномоченный по правам ребенка в курсе ситуации. Ведутся следственные действия, ситуация находится на контроле уполномоченного", — сказал собеседник агентства.