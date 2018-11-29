Природный объект "33 водопада" в Сочи пострадал из-за непогоды

СОЧИ, 29 ноя – РИА Новости. Природный объект "33 водопада", располагающийся на территории Сочинского национального парка, пострадал в результате неблагоприятных погодных условий, в настоящее время он закрыт, там ведутся ремонтно-восстановительные работы, сообщает отдел по связям с общественностью ФГБУ "Сочинский национальный парк".

Ранее сообщалось, что на курорте было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными дождями, усилением ветра, риском схода селей и подъема уровня воды в реках. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. По информации мэрии курорта, в настоящее время ситуация находится под контролем, около тысячи спасателей и 429 единиц техник Сочи готовы к любым погодным условиям.

"Сейчас популярный объект "33 водопада" закрыт, силами работников Головинского участкового лесничества начаты ремонтно-восстановительные работы. Завершить их планируется в ближайшее время. Сотрудникам нацпарка освободят русло реки от поваленных деревьев и крупных веток, ликвидируют завалы на территории, прилегающей к реке, а также восстановят разрушенные деревянные настилы, помосты и перила пешеходного маршрута", — говорится в сообщении учреждения.

Уточняется, что работа объекта будет восстановлена в штатном режиме сразу после окончания ремонтно-восстановительных процедур.