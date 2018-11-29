Новороссийский порт приостановил работу в связи с надвигающимся ураганом

КРАСНОДАР, 29 ноя — РИА Новости. Работы в Новороссийском порту приостановлены в связи с сильным ветром, сообщили РИА Новости в пресс-службе гавани.

В Новороссийске в 13.00 мск четверга в связи с усилением ветра до 38 метров в секунду введен режим ЧС. По данным гидрометеобюро Новороссийска, опубликованном на сайте мэрии, в ближайшие часы четверга и в пятницу в Новороссийске ожидается ураган, северо-восточный ветер с порывами до 35-38 метров в секунду. Высота волн прогнозируется от 1,5 до трех метров. Ожидается парение моря, медленное обледенение судов и причалов.

"С 11 часов у нас – штормовое предупреждение, соответственно, никакие работы не идут. При такой погоде никакие работы не могут вестись", — сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства также отметил, что уже несколько дней в порту действовали ограничения на ведение работ в связи с погодными условиями.

Во вторник МЧС распространило экстренное предупреждение до 30 ноября об ухудшении погоды в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Вечером среды сообщалось о приостановке из-за усиления ветра работы Керченской паромной переправы.