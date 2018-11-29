В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды 28,5 тысячи жителей

ВОРОНЕЖ, 29 ноя — РИА Новости. Специалисты "Росводонаканала Воронежа" устранили аварию, которая днем в четверг оставила без водоснабжения 28,5 тысячи человек, а также школу и детский сад в Советском районе города, сообщает предприятие.

Авария произошла на стальном водопроводе диаметром 600 миллиметров на улице Любы Шевцовой. По отключение попали 66 многоквартирных домов и 2,5 тысячи частных по улицам Любы Шевцовой, Перхоровича, Южно-Моравская, Шендрикова и проспекту Патритотов, а также микрорайон Тепличный и поселок 1 Мая. В общей сложности без воды остались 28,5 тысячи человек, школа и детский сад. Аварию планировалось устранить к 16.00 мск четверга.

"В 13:55 (мск) сотрудниками воронежского водоканала была устранена утечка из земли в районе дома №29 на улице Любы Шевцовой. Причина повреждения – коррозия стальной ремонтной накладки", — говорится в сообщении.