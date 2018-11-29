СК возбудил дело после гибели четырех мужчин при пожаре в Якутске

ЯКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырех мужчин при пожаре в Якутске, сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по республике по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
"Следственными органами Следственного комитета России по Якутии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) по факту гибели четырех человек, тела которых обнаружены при тушении пожара в жилом доме в городе Якутске", — говорится в релизе следственного управления.
Под руководством старшего следователя СК проведены осмотр места трагедии и другие проверочные мероприятия. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности погибших. Для выяснения причин возгорания и смерти людей назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.