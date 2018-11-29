СК возбудил дело после гибели четырех мужчин при пожаре в Якутске

ЯКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырех мужчин при пожаре в Якутске, сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по республике по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

В среду в Якутске в деревянном многоквартирном доме по улице Пионерская произошел пожар, при тушении которого огнеборцы обнаружили тела четырех мужчин.

"Следственными органами Следственного комитета России по Якутии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) по факту гибели четырех человек, тела которых обнаружены при тушении пожара в жилом доме в городе Якутске", — говорится в релизе следственного управления.

Под руководством старшего следователя СК проведены осмотр места трагедии и другие проверочные мероприятия. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности погибших. Для выяснения причин возгорания и смерти людей назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.