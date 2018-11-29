В Москве вертолет эвакуировал женщину с места ДТП

Вертолет МАЦ эвакуировал женщину с места ДТП на юго-востоке Москвы. 29 ноября 2018

Вертолет МАЦ эвакуировал женщину с места ДТП на юго-востоке Москвы. 29 ноября 2018

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Вертолет Московского авиационного центра эвакуировал с места ДТП участием автобуса на юго-востоке столицы женщину с различными травмами, сообщили РИА Новости в департаменте ГОЧСиПБ по Москве.

По данным ГИБДД РФ, на улице 2-ой Вольской водитель автобуса "Мерседес Спринтер" (следовал по маршруту "Некрасовка — Новокосино", перевозил 15 пассажиров) столкнулся с двигавшейся впереди в попутном направлении грузовой машиной "МАН". В результате ДТП восемь пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"Вертолётом с места аварии была эвакуирована женщина с различными травмами. На борту ее сопровождала авиамедицинская бригада", — пояснили в пресс-службе.