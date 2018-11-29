Источник: звонки о "минировании" ТЦ в Москве поступили с номера пенсионерки

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Телефонные звонки о "минировании" восьми торговых центров в Москве поступили с номера телефона, зарегистрированного на пенсионерку из Балашихи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным представителей экстренных служб столицы, из 14 торговых центров и Киевского вокзала были эвакуированы около 4,5 тысячи человек. Звонили, предварительно, из-за границы, откуда именно – устанавливается. В пресс-службе столичного управления МВД позже заявили, что ни один анонимный звонок не нашел своего подтверждения.

"Звонки о якобы минировании восьми торговых центров поступили с номера телефона, зарегистрированного на жительницу Балашихи 1955 года рождения", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что также поступали звонки с других номеров. Номера некоторых звонивших пока не удалось определить. Полиция проводит проверку по данному факту.

Последняя волна телефонного терроризма в России пришлась на осень 2017 года. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.