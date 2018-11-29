СК завершил расследование дела о побеге из суда участников "банды ГТА"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. СК завершил расследование дела о побеге из-под стражи участников "банды ГТА", сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователи изучили все обстоятельства нападения, причины и условия, способствовавшие преступлению.

"Установлено, что первым на сотрудников Росгвардии напал именно выживший Хазратхон Додохонов. На данный момент он уже осужден за другие преступления, совершенные в составе банды", — отметила Петренко.

Додохонову предъявили обвинения в побеге из-под стражи, хищении оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Генпрокуратура для утверждения обвинительного заключения.

Летом суд уже приговорил Додохонова и еще трех человек к пожизненному заключению. Им вменялись убийства, разбои, бандитизм, незаконное хранение оружия и другие преступления.

Что известно о "банде GTA"

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. На их счету полтора десятка разбойных нападений, убийство 17 человек и покушение еще на двух.

Нападения бандиты совершали на подмосковных автомагистралях. По ночам они заставляли водителей остановиться, пробивая колеса машин при помощи самодельных шипов, убивали жертв и забирали их имущество.

В августе 2017 года в Мособлсуде произошла перестрелка с участием членов банды. Пятеро фигурантов напали на двоих конвоиров, которые сопровождали их в лифте, освободились и завладели оружием. В перестрелке с сотрудниками Росгвардии троих подсудимых убили, четвертый впоследствии скончался в больнице.