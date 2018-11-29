СК завершил расследование дела о побеге из суда участников "банды ГТА"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. СК завершил расследование дела о побеге из-под стражи участников "банды ГТА", сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Установлено, что первым на сотрудников Росгвардии напал именно выживший Хазратхон Додохонов. На данный момент он уже осужден за другие преступления, совершенные в составе банды", — отметила Петренко.
Додохонову предъявили обвинения в побеге из-под стражи, хищении оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Уголовное дело направлено в Генпрокуратура для утверждения обвинительного заключения.
Летом суд уже приговорил Додохонова и еще трех человек к пожизненному заключению. Им вменялись убийства, разбои, бандитизм, незаконное хранение оружия и другие преступления.
Что известно о "банде GTA"
Нападения бандиты совершали на подмосковных автомагистралях. По ночам они заставляли водителей остановиться, пробивая колеса машин при помощи самодельных шипов, убивали жертв и забирали их имущество.
В августе 2017 года в Мособлсуде произошла перестрелка с участием членов банды. Пятеро фигурантов напали на двоих конвоиров, которые сопровождали их в лифте, освободились и завладели оружием. В перестрелке с сотрудниками Росгвардии троих подсудимых убили, четвертый впоследствии скончался в больнице.