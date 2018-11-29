Нижне-Баканский перевал под Новороссийском могут закрыть из-за ветра

КРАСНОДАР, 29 ноя — РИА Новости. Нижне-Баканский перевал, через который проходит дорога на Новороссийск, пока пропускает транспорт, но его могут закрыть из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в администрации города.

В Новороссийске в связи с усилением ветра до 38 метров в секунду введен режим ЧС.

"Ситуация по перевалу. Возможно, будет закрыт перевал в том случае, если будет угроза реальная переворачивания транспортных средств. Но обычно на какой-то определенный период закрывают, когда проходит пик, пропускают дальше. Но пока все открыто. Спецтехника работает на перевале. Там реагентами уже все обработано, там проезд есть", — сообщили РИА Новости в мэрии Новороссийска.

Во вторник МЧС распространило экстренное предупреждение до 30 ноября об ухудшении погоды в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Вечером среды сообщалось о приостановке из-за усиления ветра работы Керченской паромной переправы.