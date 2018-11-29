В Уфе подросток получил ножевое ранение, заступаясь за девушку

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток в Башкирии получил ножевое ранение, заступаясь за девушку, следователи завели уголовное дело о покушении на убийство, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Как сообщили в ведомстве, 27 ноября вечером в правоохранительные органы Башкортостана сообщили, что в больницу Уфы доставлен 15-летний подросток с колото-резаным ранением.

"Установлен подозреваемый, им оказался 19-летний знакомый потерпевшего. По версии следствия, в ходе ссоры подозреваемый ударил ножом подростка, вступившегося за девушку, которая вмешалась в конфликт", — говорится в сообщении.

Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый уже арестован.