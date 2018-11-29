В Москве автобус столкнулся с грузовиком

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Автобус "Мерседес Спринтер" столкнулся с грузовиком на юго-востоке Москвы, 8 пассажиров пострадали, сообщил журналистам представитель ГИБДД РФ.

"В 13.15 на ул. 2-ой Вольской водитель автобуса "Мерседес Спринтер" (следовал по маршруту "Некрасовка — Новокосино", перевозил 15 пассажиров) совершил столкновение с двигавшейся впереди в попутном направлении грузовой машиной "МАН". В результате ДТП восемь пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести", — рассказали в Госавтоинспекции.

Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, ДТП с участием микроавтобуса маршрута №1225к и мусоровоза произошло возле дома №26.

"Дорожная обстановка незначительно затруднена", — отметил собеседник агентства.