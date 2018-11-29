В Калининграде задержали лжепродавца оборудования для майнинга

КАЛИНИНГРАД, 29 ноя — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Калининграда, который, по версии следствия, находил покупателей оборудования для майнинга криптовалюты, брал с них деньги за поставку видеокарт и больше на связь с ними не выходил, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Как установили полицейские, житель Калининграда решил зарабатывать на операциях по добыче криптовалюты в интернете. Для этого ему понадобилось компьютерное оборудование, которое он в целях экономии средств заказал у малознакомого продавца. Более 70 тысяч рублей на покупку видеокарты калининградец передал продавцу возле одного из компьютерных магазинов. Злоумышленник обещал привезти из-за границы необходимое оборудование по низкой цене, однако больше на связь не вышел.

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Московскому району установили настоящие анкетные данные злоумышленника, а также его местонахождение. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний калининградец. В отношении подозреваемого следователи полиции возбудили уголовное дело", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину), максимальное наказание по которой – до пяти лет лишения свободы.

Отмечается, что по оперативной информации, мужчина может быть причастен к целой серии мошенничеств, совершенных под предлогом поставки видеокарт. Полицейские проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным эпизодам.