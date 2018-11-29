В Новороссийске отменили занятия в школах и детсадах из-за сильного ветра

КРАСНОДАР, 29 ноя — РИА Новости. Занятия в школах и детских садах Новороссийска отменены в связи с режимом ЧС, который ввели из-за ветра, заведения будут работать, пока последнего ребенка не заберут родители, сообщили РИА Новости в администрации города.

В Новороссийске в связи с усилением ветра до 38 метров в секунду введен режим ЧС.

"Школы и детские сады работают, но занятия отменены… Не все же родители могут забрать своего ребенка сейчас, кто-то на работе. В любом случае ребенок сейчас обеспечен теплом, горячим питанием, за ним есть уход. Не закрывают детские сады и школы, пока последнего ребенка не заберут родители", — рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии.

Во вторник МЧС распространило экстренное предупреждение до 30 ноября об ухудшении погоды в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Вечером среды сообщалось о приостановке работы Керченской паромной переправы.