Более тысячи жителей Сочи остались без воды из-за аварии

СОЧИ, 29 ноя — РИА Новости. Более тысячи жителей двух сочинских поселков Хобза и Горное Лоо остались без воды из-за аварии на водоводе, который поврежден сильным течением реки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МУП Сочи "Водоканал".

По информации предприятия, авария произошла на водоводе в русле реки Хобза.

"Водовод проложен по дну реки, он поврежден сильным течением с бревнами и камнями, которое образовалось из-за обильных осадков. Произведено отключение водоснабжения абонентов в поселках Хобза и Горное Лоо, всего более тысячи человек. Подвоз воды организован на шесть улиц, работают две автоцистерны", — сообщили в пресс-службе компании.

В "Водоканале" подчеркнули, что к работам по устранению повреждения приступят после снижения уровня воды в реке.

"Если сегодня дождь стихнет, работы начнутся ближе к вечеру. Если нет — тогда завтра. На реке необходимо построить небольшую плотину, куда отводится вода, место работ осушается, и там ведутся работы. Сейчас там идет мощный поток воды, невозможно ничего делать, потому что просто не добраться до места повреждения, все смоет", — добавили в пресс-службе.

Во вторник МЧС распространило экстренное предупреждение до 30 ноября об ухудшении погоды в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. В Краснодаре с ночи продолжается обильный снегопад.