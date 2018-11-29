Суд подтвердил законность блокировки VPN-сервиса, дающего доступ к Telegram

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, признавшей законность блокировки Роскомнадзором на территории России VPN-сервиса зарегистрированной в Шотландии компании Private Networks, дающего возможность пользоваться мессенджером Telegram.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отклонил жалобу Private Networks на решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Суд первой инстанции в сентябре отказался удовлетворить заявление компании, требовавшей признать незаконным включение принадлежащих ей доменов и сетевых адресов сервиса TGVPN в реестр запрещенных сайтов.

Компания также требовала обязать Роскомнадзор исключить домены и адреса из реестра и, таким образом, снять блокировку. Как заявил в суде представитель Private Networks, Роскомнадзор ограничил его конституционное право на распространение информации, право на предпринимательскую деятельность, а также причинил экономический ущерб. По мнению заявителя, ведомство также превысило полномочия, поскольку адреса и домены компании не содержатся в требовании Генпрокуратуры, на которое ссылается Роскомнадзор, а сервис TGVPN не имеет отношения к Telegram и никак с ним не аффилирован.

Представитель Роскомнадзора заявил в суде, что блокировка спорных доменов и адресов осуществлена по решению Таганского суда, возложившего на ведомство обязанность по прекращению создания технических условий для функционирования систем мессенджера Telegram. По словам представителя ответчика, "сервис заявителя позволяет обходить меры, принятые для ограничения доступа", "ресурсы позволяют получить доступ к распространяемым в Telegram экстремистским материалам".

Суд первой инстанции пришел к выводу, что на ресурсах заявителя размещена информация, позволяющая получить доступ к мессенджеру Telegram. Суд установил наличие у Роскомнадзора оснований для совершения оспариваемых действий, а также соблюдение установленной законодательством процедуры при их осуществлении.

VPN (виртуальная частная сеть) — это технология, которая обеспечивает шифрование передаваемого трафика, позволяя пользователю скрывать свои личные данные. Сервис используется, в частности, для обхода блокировок определенных интернет-ресурсов. Роскомнадзор с середины апреля осуществляет блокировку Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров называл лукавством.