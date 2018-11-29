КРАСНОДАР, 29 ноя — РИА Новости. Режим ЧС введен в Новороссийске из-за усиления ветра до 38 метров в секунду, сообщили РИА Новости в администрации города.
Отмечается, что школы и детские сады работают, но занятия отменены. Учреждения будут открыты до тех пор, пока родители не заберут последнего ребенка.
Советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил журналистам, что отгрузка нефти и нефтепродуктов на экспорт в Новороссийске приостановлена из-за шторма, ожидается, что он прекратится в начале декабря.
По его словам, на рейде стоят уже три танкера под нефть и еще один под нефтепродукты.
Во вторник МЧС распространило экстренное предупреждение до 30 ноября об ухудшении погоды в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности.