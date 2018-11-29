В Новороссийске ввели режим ЧС в связи с усилением ветра

КРАСНОДАР, 29 ноя — РИА Новости. Режим ЧС введен в Новороссийске из-за усиления ветра до 38 метров в секунду, сообщили РИА Новости в администрации города.

В мэрии отметили, что режим введен на территории всего города, самые сильные порывы зафиксировали в районе Алексино. Жителям рекомендуется не выходить на улицу и не пользоваться автомобилями.

Отмечается, что школы и детские сады работают, но занятия отменены. Учреждения будут открыты до тех пор, пока родители не заберут последнего ребенка.

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил журналистам, что отгрузка нефти и нефтепродуктов на экспорт в Новороссийске приостановлена из-за шторма, ожидается, что он прекратится в начале декабря.

По его словам, на рейде стоят уже три танкера под нефть и еще один под нефтепродукты.

Во вторник МЧС распространило экстренное предупреждение до 30 ноября об ухудшении погоды в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности.