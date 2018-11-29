ВОРОНЕЖ, 29 ноя — РИА Новости. Руководство техникума в Костромской области, где в общежитии избили студентку, привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщило в четверг РИА Новости управление СК по региону.

Следователи проводили проверку по информации об избиении в общежитии техникума города Шарье несовершеннолетней студентки, которая затем выбралась через окно на козырек здания и прыгнула вниз, повредив шею. Выяснилось, что избиение стало результатом выяснения отношений.

"Заместители начальника ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум Костромской области" по воспитательной работе и по безопасности, дежурный по общежитию, преподаватель, куратор группы привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора", — говорится в сообщении.

Дело возбуждать не стали из-за отсутствия заявления от потерпевшей, две несовершеннолетние поставлены на учет в полицию.

Полиция ранее сообщала, что в конфликте участвовали шесть человек. Непосредственно избивали потерпевшую две девушки, еще одна снимала происходящее на телефон, а двое молодых людей просто стояли и наблюдали.