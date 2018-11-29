На Кубани стабилизируется обстановка после выпадения сильных осадков

КРАСНОДАР, 29 ноя — РИА Новости. Главы городов и районов доложили губернатору Краснодарского края о стабилизации обстановки после выпадения сильных осадков, сообщает администрация региона.

"Руководители Туапсинского, Северского, Апшеронского районов, а также Геленджика, Горячего Ключа в режиме видеоселектора доложили о работе по ликвидации последствий сильных осадков. Во всех муниципалитетах созданы оперативные штабы, организован круглосуточный контроль уровня рек. Жители были заблаговременно предупреждены о непогоде, что позволило избежать серьезного ущерба имущества… В настоящий момент обстановка в крае стабилизируется", — говорится в сообщении.

Отмечается, что потребности в эвакуации нет, во всех населенных пунктах дежурят спасатели. Создан межведомственный оперативный штаб, который возглавил первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко, сообщает пресс-служба администрации.

По её данным, в ликвидации подтоплений в Архипо-Осиповке задействованы 70 специалистов различных служб, привлечено 29 единиц техники. Устранены перебои с электроснабжением поселков Шабановское и Тхамаха Северского района. В Новороссийске, где произошли аварийные выключения света в хуторах Ленинский путь и Семигорье, ведутся восстановительные работы. Стабилизуется обстановка в Туапсинском и Апшеронском районах, где ночью уровень воды в горных реках приближался к критической отметке.

Отмечается, что в настоящий момент циклон ушел в сторону Сочи.

Во вторник МЧС распространило экстренное предупреждение до 30 ноября об ухудшении погоды в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Со среды спасатели приведены в повышенную готовность.