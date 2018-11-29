Владелец овчарки, загрызшей девочку в Ленинградской области, пойдет под суд

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мужчина, чья собака насмерть покусала девятилетнюю девочку в Ленинградской области, предстанет перед судом, сообщает в четверг СК РФ по Ленинградской области.

Ранее ведомство сообщало, что девятилетняя девочка погибла от укуса собаки во время игры в Приозерском районе Ленинградской области. Бельгийская овчарка напала на нее, укусив в шею. Ребенок скончался по пути в больницу. Следователи установили, что владельцем собаки, взятой из приюта, был друг семьи, приглашенный для ремонта электропроводки, он оставил собаку без намордника во дворе.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с законом "О содержании и защите домашних животных на территории Ленинградской области" запрещается выгуливать домашних животных, требующих особой ответственности собственника, лицам в возрасте до 14 лет.

"В ходе следствия обвиняемый, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, раскаялся в содеянном и активно сотрудничал со следствием", — добавляется в сообщении.

Ранее представитель пресс-службы областного управления СК сообщил РИА Новости, что отец погибшей от укуса собаки девочки в Ленинградской области зарубил овчарку топором.