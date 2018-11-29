Сотрудникам шахты "Денисовская" ничего не угрожает, заявили в компании

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Сотрудникам шахты "Денисовская" в Якутии, где произошло обрушение породы и погиб один человек, на настоящий момент ничего не угрожает, все системы работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании "Колмар".

В среду в пресс-службе МЧС сообщили РИА Новости, что обрушение горной породы произошло на шахте "Денисовская" в Якутии, под завалами находился один человек. Шахта принадлежит ОАО УК "Нерюнгри Уголь" ("Колмар"). По данным МЧС, глубина шахты — 230 метров. На место ЧП были направлены два отделения горноспасателей. В четверг обнаружено тело погибшего работника. Следователи начали проверку по факту обрушения горной породы и гибели рабочего.

"В настоящий момент находящимся в шахте сотрудникам ничего не угрожает. Электроснабжение, вентиляция и другие системы, обеспечивающие работу, находятся в штатном режиме. Соблюдению правил техники безопасности на производстве уделяется особое внимание. Для установления причины обрушения создана специальная комиссия", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что обвал был зафиксирован на глубине 130 метров по пласту К4. На момент происшествия в шахте находились 55 человек, 12 из них — на участке ЧП, которые оперативно покинули место.

"Компания "Колмар" совместно с сотрудниками военизированной горноспасательной части города Нерюнгри провела необходимые спасательные мероприятия по высвобождению машиниста горных выемочных машин шахты "Денисовская". Все силы были направлены на ликвидацию обрушения. Были проведены дополнительные мероприятия по креплению кровли штрека, беспрерывно велись работы по расчистке аварийной территории. Последствия ЧП в шахте "Денисовская" будут устранены в ближайшее время", — отметили в компании.