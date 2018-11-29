"Колмар" выплатит материальную помощь семье погибшего в Якутии шахтера

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Компания "Колмар" окажет материальную поддержку семье шахтера, погибшего при обрушении горной породы на шахте "Денисовская", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В среду при проведении горных работ на шахте "Денисовская" ОАО УК "Нерюнгри Уголь" (ГК "Колмар") произошло обрушение пород кровли. Под завалами обнаружено тело шахтера.

"Компания "Колмар" выражает соболезнования родным и близким погибшего… Компания окажет всестороннюю поддержку семье погибшего, будут проведены все выплаты в соответствии с коллективным договором", — процитировала пресс-служба слова генерального директора ООО "УК "Колмар" Артема Левина.

По данным пресс-службы, погибший сотрудник компании — Бакланов Юрий Феликсович, 1967 года рождения. Он работал в шахте "Денисовская" 10 лет, в 2017 году был награжден благодарностью министерства энергетики РФ.