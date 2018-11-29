Министр промышленности Якутии выехал на шахту, где произошло обрушение

ЯКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Министр промышленности Якутии Максим Терещенко выехал на шахту "Денисовская", где произошло обрушение горной породы и было найдено тело шахтера, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Министр выехал в Нерюнгринский район, чтобы на месте убедиться, что работы выстроены корректно. Максим Терещенко будет на оперативной связи с руководством республики и предоставит достоверную информацию", — информирует пресс-служба.
По словам министра, главное, чтобы работы в шахте были проведены до конца, и была обеспечена дальнейшая их безопасность. Причины обрушения выяснит комиссия.