Министр промышленности Якутии выехал на шахту, где произошло обрушение

ЯКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Министр промышленности Якутии Максим Терещенко выехал на шахту "Денисовская", где произошло обрушение горной породы и было найдено тело шахтера, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В среду при проведении горных работ на шахте "Денисовская" ОАО УК "Нерюнгри Уголь" (ГК "Колмар") произошло обрушение пород кровли. Под завалами обнаружено тело шахтера.

"Министр выехал в Нерюнгринский район, чтобы на месте убедиться, что работы выстроены корректно. Максим Терещенко будет на оперативной связи с руководством республики и предоставит достоверную информацию", — информирует пресс-служба.

По словам министра, главное, чтобы работы в шахте были проведены до конца, и была обеспечена дальнейшая их безопасность. Причины обрушения выяснит комиссия.