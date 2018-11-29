В Подмосковье двое детей погибли при пожаре в частном доме

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в селе Покровское в Дмитровском районе Московской области, следователи выясняют обстоятельства их гибели, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Согласно информации следствия, утром 29 ноября в селе Покровское Дмитровского района произошло возгорание деревянного жилого дома. В ходе тушения спасатели обнаружили тела двух мальчиков шести и десяти лет, взрослым удалось спастись. По данным следствия, в доме проживала семья из четырех человек: женщина с двумя сыновьями и ее сожитель.

"Предварительно установлено, что в связи с отключением электроэнергии деревянный дом обогревался с помощью топки дров. Причины отключения электроэнергии устанавливаются", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.