В Хакасии нашли снегоходы и убежище потерявшихся туристов

КРАСНОЯРСК, 29 ноя — РИА Новости. Найдено три снегохода и убежище пропавших в выходные туристов в районе Приискового в Хакасии, самих людей не обнаружили, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Ранее сообщалось, что четверо туристов на снегоходах пропали в поселке Приисковый в Хакасии. По уточненной информации СК, трое пропавших — жители Красноярского края, еще одна женщина — жительница Саяногорска (Хакасия). Утром в субботу они выехали на трех снегоходах в район урочища Панфиловское и Левая Сарала Орджоникидзевского района Хакасии. В установленное время они не вернулись и на связь не вышли. В данный момент их разыскивают более 70 спасателей, полицейских и волонтеров. Вертолет не может подключиться к поискам из-за погоды.

"Найдено три снегохода и убежище, в котором укрывались туристы. Это низина природная. Сами туристы не обнаружены", — сказал собеседник агентства.

На официальной группе регионального главка МЧС в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что находка снегоходов значительно сокращает район поисков, так как до этого точное движение группы не было известно. Кроме того, это дает уверенность, что туристы не были накрыты лавиной на марше, что в свою очередь указывает на отсутствие раненых.

В ведомстве сообщили, что сейчас в Приисковом ясная погода, а в горах, в районе поисков, дует ветер. Ранее сообщалось, что в пятницу в республике объявлено штормовое предупреждение.