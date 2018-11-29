В Подмосковье двух полицейских задержали за получение взятки

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Двое полицейских в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья задержаны при получении 160 тысяч рублей, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Московской области в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий при получении 160 тысяч рублей за непривлечение гражданина к уголовной ответственности по статье 228 Уголовного кодекса РФ задержаны двое сотрудников Селятинского отдела полиции УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

"Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители", — указали в пресс-службе.