В Подмосковье двух полицейских задержали за получение взятки

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Двое полицейских в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья задержаны при получении 160 тысяч рублей, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
В ведомстве отметили, что назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
"Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители", — указали в пресс-службе.