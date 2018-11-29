На Урале пенсионерка и девочка получили ожоги из-за прорыва трубы на улице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Пожилая женщина и девочка получили ожоги в результате прорыва трубы с горячей водой на улице в Екатеринбурге, сообщает в четверг СУСК РФ по Свердловской области.

"В Екатеринбурге следователями СК РФ организовано проведение доследственной проверки по факту получения гражданами термических ожогов в результате коммунальной аварии. Двадцать восьмого ноября 2018 года в Екатеринбурге, на улице Ломоносова произошла коммунальная авария, в результате которой на поверхности оказалось большое количество горячей воды. По предварительным данным, в результате данной аварии получили термические ожоги несколько граждан. В частности, ожоги тела и конечностей получили 72-летняя женщина и 13-летняя девочка", — говорится в сообщении.

СУСК уточняет, что сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, в том числе степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, отмечает следствие.