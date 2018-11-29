На Кубани возросло число пострадавших при лобовом столкновении

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Девять человек пострадали при лобовом столкновении иномарки с автобусом в Гулькевичском районе Краснодарского края, сообщил журналистам представитель ГИБДД РФ.

Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщало о шести пострадавших пассажира автобуса и водителя легкового автомобиля.

Представитель ГИБДД РФ напомнил, что в четверг в 7.25 на 6 километре трассы "Гулькевичи-Кропоткин" водитель Chevrolet Lanos выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом "ПАЗ 32054", следовавшем по маршруту "Гулькевичи-Кропоткин", в салоне автобуса находились 23 пассажира. Из-за столкновения автобус съехал с проезжей части и врезался в дерево, уточнил представитель ГИБДД.

"В результате ДТП водитель автомобиля Chevrolet Lanos и восемь пассажиров автобуса "ПАЗ" получили телесные повреждения различной степени тяжести", — сказал он.