ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Суд арестовал на 10 суток жителя Челябинска, который разместил в соцсетях видео, где он с бутылкой спиртного в руках гуляет по онкологическому диспансеру в Челябинске и называет себя "сыном Зевса", сообщила в четверг начальник пресс-центра УМВД России по Челябинску Светлана Калмыкова.

Согласно размещенному во "ВКонтакте" видео, житель Челябинска, называющий себя в соцсетях "сыном Зевса", с бутылкой спиртного прошел в областной онкодиспансер, переоделся в костюм медбрата, а потом зашел в палату, где пообщался с пациентами. Перед тем как уйти, он повредил имущество учреждения. Мужчин сам снимал видео, которое выложил в своей группе в соцсети.

Как сообщала полиция Челябинска, проведена проверка размещенного в соцсетях видео, оно было снято 26 ноября. Личность мужчины установлена, он был доставлен в УМВД России по Челябинску.

"По итогам проверки по фактам повреждения имущества медицинского учреждения в действиях местного жителя 1983 года рождения усмотрены признаки правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). На основании материалов проверки судьей Центрального райсуда в отношении правонарушителя вынесено решение об административном аресте на 10 суток", — сказала Калмыкова.

Она уточнила, что в настоящее время мужчина помещен в специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.

Калмыкова пояснила, что местный житель разбил стекло входной двери в медучреждении.