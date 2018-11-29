Полиция на Урале разыскивает воров, которые на санках вывезли сейф

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга разыскивает двоих мужчин, которые взломали квартиру и вынесли из нее сейф, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.

Ранее местный портал E1.ru со ссылкой на потерпевшего сообщил, что двое грабителей отмычками открыли дверь квартиры, после чего оторвали прикрученный к стене сейф, спустились с ним на лифте, а на улице якобы погрузили на санки и увезли. По данным издания, в сейфе находилось более 10 миллионов рублей, а сам он весил около 100 килограммов.

"По данному факту проводится проверка, в рамках которой сотрудники полиции опрашивают жильцов дома и близлежащих домов с целью установления возможных очевидцев. Сотрудники полиции проверяют лиц, ранее судимых и освободившихся из мест лишения свободы, где те отбывали наказание за подобные деяния. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", – сказал собеседник агентства.

В полиции добавили, что точная сумма ущерба сейчас уточняется.