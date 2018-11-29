СК проводит проверку по факту обвала на шахте и гибели рабочего в Якутии

ЯКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту обрушения горной породы и гибели рабочего на шахте "Денисовская" в Якутии, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по республике по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
"Следственными органами Следственного комитета России по Якутии в Нерюнгринском районе проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту обрушения горной породы и гибели рабочего — машиниста комбайна УК "Колмар" на шахте "Денисовская", — сообщила Дворецкая.
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.