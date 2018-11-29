СК проводит проверку по факту обвала на шахте и гибели рабочего в Якутии

ЯКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту обрушения горной породы и гибели рабочего на шахте "Денисовская" в Якутии, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по республике по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

В среду в пресс-службе МЧС сообщили РИА Новости, что обрушение горной породы произошло на шахте "Денисовская" в Якутии, под завалами находился один человек. Шахта принадлежит ОАО УК "Нерюнгри Уголь" ("Колмар"). По данным МЧС, глубина шахты — 230 метров. На место ЧП были направлены два отделения горноспасателей. В четверг обнаружено тело погибшего работника.

"Следственными органами Следственного комитета России по Якутии в Нерюнгринском районе проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту обрушения горной породы и гибели рабочего — машиниста комбайна УК "Колмар" на шахте "Денисовская", — сообщила Дворецкая.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.