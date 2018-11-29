Медики рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ми-26 в НАО

МУРМАНСК, 29 ноя – РИА Новости. Один пострадавший в результате жесткой посадки вертолета Ми-26 в Ненецком округе остается в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации округа со ссылкой на врачей окружной больницы.

"Один человек в тяжелом состоянии, он в реанимации, по его состоянию ведутся консультации, в том числе с использованием телемедицины. Состояние четверых пострадавших медики оценивают как средней степени", — сообщила собеседница агентства.

По предварительным данным, в среду в 15.46, примерно в 500 метрах от вертолетной площадки Пижма вблизи от поселка Харьягинский Ненецкого автономного округа, совершил жесткую посадку грузовой вертолет Ми-26, эксплуатант — "Ютейр-Вертолетные услуги", на борту которого находились шесть человек. В результате крушения один человек погиб, пятеро пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.