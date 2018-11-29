МЧС отправило генератор в Хабаровский край, где без света остались два села

ХАБАРОВСК, 29 ноя — РИА Новости. Новый дизель-генератор отправлен в четверг в Ульчский район Хабаровского края, где из-за неполадок в работе старого генератора несколько дней нет электричества в двух селах, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее прокуратура сообщала, что с 27 ноября отключено электроснабжение в селах Сусанино и Анненские Минеральные воды Ульчского района. Причиной прекращения подачи электроэнергии явилась неисправность газодизельных генераторов. Проводится проверка. В селе Анненские воды расположен санаторий. Сотрудники санатория сообщили, что электростанция села снабжает электричеством и Сусанино. Сейчас работает один из четырех агрегатов. Он подает электричество только в санаторий. В селах электричества нет, пять дней не работала хлебопекарня.

"Из Хабаровска в 14.50 (7.50 мск) четверга на автомобиле отправлен в село Сусанино новый дизель-генератор из краевого резерва для замены вышедшего из строя. Время в пути около 12 часов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы ведет бригада Ульчских электросетей.

По информации МЧС, без электроснабжения остаются 196 жилых домов и четыре социально-значимых объекта, на которых есть резервные источники питания. Ситуация находится на контроле центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю.