СК завел дело после гибели трех детей при пожаре в Иркутской области

Последствия пожара в частном доме в селе Худоеланское Нижнеудинского района Иркутской области. 29 ноября 2018

Последствия пожара в частном доме в селе Худоеланское Нижнеудинского района Иркутской области. 29 ноября 2018

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех детей при пожаре в частном доме села Худоеланское в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.

Сообщение о пожаре на улице Коммунистическая села Худоеланское Нижнеудинского района поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы утром в четверг. Согласно информации следствия, в результате пожара погибло трое детей.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", по факту гибели на пожаре трех детей", — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным следствия, дети погибли из-за отравления угарным газом. Следователи устанавливают причины пожара, а также условия, в которых проживали погибшие.