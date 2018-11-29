В Якутии проведут проверку после обвала в шахте "Денисовская"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Прокуратура Якутии поручила начать проверку после обрушения горной породы в шахте "Денисовская", сообщается на сайте ведомства.

В среду в пресс-службе МЧС сообщили РИА Новости, что обрушение горной породы произошло на шахте "Денисовская" в Якутии, под завалами находился один человек. По данным МЧС, глубина шахты — 230 метров. На место ЧП были направлены два отделения горноспасателей.

"По поручению прокуратуры республики прокуратура города Нерюнгри организовала проверку по факту обвала шахты ГОК "Денисовская". В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц по соблюдению правил техники безопасности на производстве, организации работы по охране труда и другим вопросам", — говорится в сообщении.

Шахта "Денисовская" принадлежит угледобывающему холдингу "Колмар".