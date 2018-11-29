В Крыму арестовали всех нарушивших границу украинских моряков

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя завершил рассмотрение дел в отношении девяти украинских военнослужащих, задержанных при нарушении госграницы РФ, таким образом все 24 моряка арестованы на два месяца.
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.
Сотрудники СБУ координировали провокации
По данным ЦОС ФСБ, среди экипажа были два сотрудника СБУ Андрей Драч и Василий Сорока, они координировали провокации. Во вторник Керченский городской суд арестовал Василия Сороку.
Василий Сорока и еще два моряка, пострадавшие в результате инцидента в Черном море, находятся в больнице в Керчи. Как рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина, их состояние стабильное, они идут на поправку, у всех троих — раны мягких тканей. "Пока обострений нет. Врачи говорят, не гноятся, ничего. Раны зашили, кости не задеты, мышцы срастутся", — добавила Лубина.
"Я не имел умысел нарушать законы Российской Федерации по пересечению границы. Я узнал, когда уже зашли в воды Российской Федерации, когда начался обмен радиоэфиром. Только тогда узнал. Я не имел прямого умысла или какой-то агрессии создавать", — сказал Драч в зале суда.
Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя инцидент в Керченском проливе, говорил, что украинские офицеры с задержанных пограничниками РФ кораблей имели приказ не уведомлять РФ и скрытно пройти в Азовское море – это спланированная заранее провокация в расчете на скандал. По его словам, это следует из обнаруженных на кораблях документов. Президент РФ Владимир Путин говорил, что двое сотрудников Службы безопасности Украины фактически руководили этой спецоперацией.
Арестованные командиры
В среду Киевский районный суд Симферополя арестовал капитана бронекатера "Никополь" Богдана Небылицу. По данным украинского СМИ "Левый берег", Небылица стал известен на Украине еще в марте 2014 года, когда отказался присягать РФ и спел гимн Украины на плацу Нахимовского военно-морского училища в Севастополе вместе с еще несколькими курсантами. В октябре 2018 года украинский "24 канал" сообщал, что Небылица будет командовать одним из катеров типа Island, которые США передали Украине.
Также в среду был арестован командир буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, он заявил в суде, что маневрировал для избежания столкновения с российским судном. "Я не являюсь преступником и не согласен с мерой пресечения. По поводу моего маневрирования — я хотел избежать удара с российским судном, спасти свой экипаж и избежать перевертывания судна", — сказал Мельничук в суде.
Украинский экипаж
Адвокат просил заключить под домашний арест и старшего матроса Вячеслава Зинченко на основании того, что у задержанного есть родственники в Феодосии и Симферополе, но ходатайство было отклонено. Мичман Андрей Шевченко в зале суда просил отпустить его под залог, но его ходатайство тоже отклонили.
Кроме того были арестованы офицер Вооруженных сил Украины Сергей Попов, а также Юрий Безъязычный, Евгений Семидоцкий, Владимир Варимез, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Сергей Цыбизов, Андрей Опрыско, Владислав Костышин, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба.