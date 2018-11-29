В Крыму арестовали всех нарушивших границу украинских моряков

Один из задержанных моряков с кораблей ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу у суда Симферополя. 28 ноября 2018

Один из задержанных моряков с кораблей ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу у суда Симферополя. 28 ноября 2018

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя завершил рассмотрение дел в отношении девяти украинских военнослужащих, задержанных при нарушении госграницы РФ, таким образом все 24 моряка арестованы на два месяца.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Сотрудники СБУ координировали провокации



По данным ЦОС ФСБ, среди экипажа были два сотрудника СБУ Андрей Драч и Василий Сорока, они координировали провокации. Во вторник Керченский городской суд арестовал Василия Сороку.

Василий Сорока и еще два моряка, пострадавшие в результате инцидента в Черном море, находятся в больнице в Керчи. Как рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина, их состояние стабильное, они идут на поправку, у всех троих — раны мягких тканей. "Пока обострений нет. Врачи говорят, не гноятся, ничего. Раны зашили, кости не задеты, мышцы срастутся", — добавила Лубина.

В среду Киевский районный суд Симферополя арестовал сотрудника СБУ Андрея Драча.

"Я не имел умысел нарушать законы Российской Федерации по пересечению границы. Я узнал, когда уже зашли в воды Российской Федерации, когда начался обмен радиоэфиром. Только тогда узнал. Я не имел прямого умысла или какой-то агрессии создавать", — сказал Драч в зале суда.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя инцидент в Керченском проливе, говорил, что украинские офицеры с задержанных пограничниками РФ кораблей имели приказ не уведомлять РФ и скрытно пройти в Азовское море – это спланированная заранее провокация в расчете на скандал. По его словам, это следует из обнаруженных на кораблях документов. Президент РФ Владимир Путин говорил, что двое сотрудников Службы безопасности Украины фактически руководили этой спецоперацией.

Арестованные командиры



Во вторник Киевский районный суд Симферополя арестовал командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка. Мокряк в 2017 году в эфире телеканала ТСН обещал уничтожать корабли противника с помощью тактики "волчья стая", подразумевающей атаку одного большого судна несколькими катерами. Термин "волчья стая" первоначально применялся немецкими подводниками во время Второй мировой войны.

В среду Киевский районный суд Симферополя арестовал капитана бронекатера "Никополь" Богдана Небылицу. По данным украинского СМИ "Левый берег", Небылица стал известен на Украине еще в марте 2014 года, когда отказался присягать РФ и спел гимн Украины на плацу Нахимовского военно-морского училища в Севастополе вместе с еще несколькими курсантами. В октябре 2018 года украинский "24 канал" сообщал, что Небылица будет командовать одним из катеров типа Island, которые США передали Украине.

Также в среду был арестован командир буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, он заявил в суде, что маневрировал для избежания столкновения с российским судном. "Я не являюсь преступником и не согласен с мерой пресечения. По поводу моего маневрирования — я хотел избежать удара с российским судном, спасти свой экипаж и избежать перевертывания судна", — сказал Мельничук в суде.

Украинский экипаж



Капитан II ранга Дениса Гриценко сообщил суду, что ранее проживал в Симферополе, а на данный момент здесь проживают его родители, в его собственности находится часть квартиры в столице Крыма. Адвокат просил назначить Гриценко меру пресечения – домашний арест. Следствие заявило, что гражданин Украины Гриценко, оставаясь на свободе, может скрыться от следствия, и настаивало на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на срок 1 месяц 29 дней. Суд отправил Гриценко в СИЗО.

Адвокат просил заключить под домашний арест и старшего матроса Вячеслава Зинченко на основании того, что у задержанного есть родственники в Феодосии и Симферополе, но ходатайство было отклонено. Мичман Андрей Шевченко в зале суда просил отпустить его под залог, но его ходатайство тоже отклонили.

Капитан III ранга Военно-морских сил Украины Владимир Лисовой на заседании отметил, что в составе команды буксира "Яны Капу" не нарушал правил судоходства во время событий 25 ноября. При этом он сообщил, что является уроженцем Севастополя, сейчас проживает в Одессе, а его родители — в Ялте, но не смог убедить суд отпустить его из-под стражи.

Кроме того были арестованы офицер Вооруженных сил Украины Сергей Попов, а также Юрий Безъязычный, Евгений Семидоцкий, Владимир Варимез, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Сергей Цыбизов, Андрей Опрыско, Владислав Костышин, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба.