Бастрыкин поручил взять на контроль ряд дел в центральном аппарате СК

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ряд проверок и уголовных дел, возбужденных по материалам СМИ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить полноту проведенных по фактам, озвученным в СМИ, мероприятий и следственных действий, доложить ход и результаты проверок и расследования уголовных дел. Все они поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", — сказала она.

Петренко отметила, что центральный аппарат СК проконтролирует историю с двухлетним мальчиком, найденным в подъезде дома в Подольске в ночь на 22 ноября в одних трусах. Его мать была пьяна и оставила ребенка без присмотра. Выяснилось, что у ребенка не было кровати, он спал на одеяле на полу.

Кроме того, центральный аппарат займется проверкой в связи со смертью мужчины на территории городской больницы скорой медицинской помощи в Калининграде 23 ноября. Сотрудники ведомства проверят информацию, озвученную в одной из телепрограмм об избиении подозреваемого в убийстве односельчанина в станице Анастасиевская Краснодарского края, а также о нарушениях, допущенных в ходе следствия.

В ведомстве также проследят за делом, возбужденным после сообщений о том, что тренер одной из спортивных секций Наро-Фоминска ударил девятилетнего воспитанника ногой в голову. Так он наказал мальчика, который после окончания спарринга направился в чужой угол.