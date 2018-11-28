Архангельские спасатели готовы оказать помощь коллегам из Нарьян-Мара

АРХАНГЕЛЬСК, 28 ноя — РИА Новости. Силы и средства Архангельской областной службы спасения приведены в повышенную готовность и готовы при необходимости оказать всю необходимую помощь при проведении спасательной операции на месте падения вертолета МИ-26 в НАО, сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

По сообщению МЧС РФ, в среду вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку при взлете с аэродрома и опрокинулся в районе поселка Харьяги в Ненецком автономном округе. Один человек погиб, пятеро пострадали. В районе крушения вертолета — нулевая видимость, и борт из Нарьян-Мара не может вылететь к месту ЧП.

"Наши спасатели находятся в постоянном контакте с коллегами из Ненецкого автономного округа. При необходимости в спасательной операции будут задействованы силы и средства Архангельской областной службы спасения", — приводит слова Орлова пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

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