Архангельские спасатели готовы оказать помощь коллегам из Нарьян-Мара

АРХАНГЕЛЬСК, 28 ноя — РИА Новости. Силы и средства Архангельской областной службы спасения приведены в повышенную готовность и готовы при необходимости оказать всю необходимую помощь при проведении спасательной операции на месте падения вертолета МИ-26 в НАО, сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
"Наши спасатели находятся в постоянном контакте с коллегами из Ненецкого автономного округа. При необходимости в спасательной операции будут задействованы силы и средства Архангельской областной службы спасения", — приводит слова Орлова пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.