"Вертолеты России" готовы помочь расследовать причины жесткой посадки Ми-26

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) готов принять участие в расследовании по установлению причин жесткой посадки вертолета Ми-26Т в Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Холдинг "Вертолеты России" выражает соболезнования родным и близким погибшего из-за жесткой посадки вертолета Ми-26Т в Ненецком автономном округе и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Специалисты МВЗ им. Миля и предприятия-производителя "Роствертол" готовы принять участие в расследовании, направленном на установление причин данного происшествия", — сказали в компании.

По сообщению МЧС РФ, в среду вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку при взлете с аэродрома и опрокинулся в районе поселка Харьяги. Один человек погиб, пятеро пострадали. В районе крушения вертолета — нулевая видимость, и борт из Нарьян-Мара не может вылететь к месту ЧП.