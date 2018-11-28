Пострадавших в крушении Ми-26 в НАО везут в поселок для отправки в больницу

МУРМАНСК, 28 ноя – РИА Новости. Пострадавших в результате крушения вертолета Ми-26 в Ненецком округе доставляют в поселок Харьягинский, откуда сможет вылететь вертолет для доставки их в окружную больницу, сообщил РИА Новости руководитель департамента здравоохранения округа Сергей Свиридов.

По сообщению МЧС РФ, вертолет совершил жесткую посадку при взлете с аэродрома и опрокинулся в районе поселка Харьяги. Один человек погиб, пятеро пострадали. В районе крушения вертолета – нулевая видимость, и борт из Нарьян-Мара не может вылететь к месту ЧП.

"Там фельдшер с ними. Вылететь санавиация не может, там нулевая видимость. Связь с фельдшером есть, но очень плохая. Пострадавших везут в поселок Харьягинский, чтобы на борту можно было вывезти. Взлететь воздушное судно при нулевой видимости может, сесть – нет", — сказал Свиридов, отметив, что крушение произошло в 15 километрах от поселка Харьягинский.

"Пострадавших при жесткой посадке вертолета в районе Пижмы готовы принять в Ненецкой окружной больнице", — сообщили в пресс-службе округа.