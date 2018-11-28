В Москве суд продлил арест смастерившего бомбу школьника

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в среду продлил арест несовершеннолетнего, у которого дома в Москве нашли взрывное устройство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

"Суд продлил срок содержания под стражей юноши до 2 февраля", — сказал Черников.

Ранее Пресненский суд Москвы санкционировал арест молодого человека до 2 декабря. Прокурор, защитник, законный представитель подозреваемого и он сам просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Однако суд эти просьбы отклонил.

Четырнадцатилетнего юношу задержали в начале ноября. У него дома на улице Свободы (северо-запад города) было изъято самодельное взрывное устройство. Где и для чего он планировал использовать бомбу, не сообщается.

Никакие детали произошедшего пока неизвестны, кроме того, что уголовное дело возбуждено по статьям "Незаконное хранение взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".

Уголовная ответственность же в России наступает с 16 лет, а по ряду тяжких статей, включая указанные выше, — с 14 лет. Максимум несовершеннолетний может быть осужден на десять лет воспитательной колонии.