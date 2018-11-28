КАЗАНЬ, 28 ноя — РИА Новости. Бывший директор хлебозавода в Татарстане подвозил своего преемника в банк, по путиостановился "протереть стекла", вышел из машины и, как сообщает региональное управление СК, попытался расстрелять его из револьвера. Стрелявший арестован.
По информации источника в следственных органах, Хайрутдинов – бывший директор Альметьевского хлебозавода, 38-летний потерпевший – нынешний директор предприятия.
По версии следствия, мужчины ехали на Toyota Land Cruiser на встречу с банковскими работниками по вопросу получения кредита на 30 миллионов рублей, но по дороге потерпевший посчитал условия невыгодными и отказался брать кредит. На перекрестке Хайрутдинов вышел из машины, якобы чтобы протереть стекла, открыл дверь за передним пассажирским сидением, на котором сидел потерпевший, и попытался выстрелить в него из револьвера.
Причастность к совершению преступления мужчина не признал, решением суда он арестован.
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств.