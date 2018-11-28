КАЗАНЬ, 28 ноя — РИА Новости. Бывший директор хлебозавода в Татарстане подвозил своего преемника в банк, по путиостановился "протереть стекла", вышел из машины и, как сообщает региональное управление СК, попытался расстрелять его из револьвера. Стрелявший арестован.

"Следственными органами… возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего Расима Хайрутдинова, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "покушение на убийство", — говорится в сообщении.

По информации источника в следственных органах, Хайрутдинов – бывший директор Альметьевского хлебозавода, 38-летний потерпевший – нынешний директор предприятия.

По версии следствия, мужчины ехали на Toyota Land Cruiser на встречу с банковскими работниками по вопросу получения кредита на 30 миллионов рублей, но по дороге потерпевший посчитал условия невыгодными и отказался брать кредит. На перекрестке Хайрутдинов вышел из машины, якобы чтобы протереть стекла, открыл дверь за передним пассажирским сидением, на котором сидел потерпевший, и попытался выстрелить в него из револьвера.

Но произошла осечка, и услышавший щелчок потерпевший выскочил из машины. "Хайрутдинов еще несколько раз безуспешно пытался произвести выстрел, после чего между мужчинами произошла драка, в ходе которой подозреваемый оттолкнул потерпевшего, сел в автомобиль и уехал. В тот же день он был задержан по своему месту жительства сотрудниками отдела вневедомственной охраны Росгвардии и передан следствию", — сообщает СК.

Причастность к совершению преступления мужчина не признал, решением суда он арестован.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств.