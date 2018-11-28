В Ингушетии хранивший героин бывший полицейский предстанет перед судом

НАЛЬЧИК, 28 ноя – РИА Новости. Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, которого обвиняют в незаконном хранении героина, сообщает региональное СУ СК.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Ингушетии в городе Малгобек был задержан 37-летний полицейский, который незаконно хранил около трех граммов героина. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По итогам расследования бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение по статье "Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.