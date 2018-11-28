В Крыму арестовали командира дивизиона ВМСУ Гриценко с катера "Бердянск"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января командира дивизиона ВМСУ, капитана 2 ранга Дениса Гриценко, задержанного при нарушении госграницы РФ на бронекатере "Бердянск" в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд в Симферополе в среду избирает меру пресечения для девяти из 24 задержанных украинских моряков. Подсудимых доставили в Симферополь из Керчи. Во вторник 15 моряков были арестованы судом в Симферополе и Керчи до 25 января 2019 года.

"Избрать меру пресечения Гриценко Денису в виде заключения под стражу до 25 января", — зачитал приговор судья.

Сам Гриценко сообщил суду, что ранее проживал в Симферополе, а на данный момент здесь проживают его родители, в его собственности находится часть квартиры в столице Крыма. Он также сообщил сведения о себе.

"Я командир дивизиона, звание — капитан 2 ранга", — сказал Гриценко.

Адвокат просил назначить Гриценко меру пресечения – домашний арест. Следствие заявило, что гражданин Украины Гриценко, оставаясь на свободе, может скрыться от следствия и настаивало на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на срок 1 месяц 29 дней.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщила ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.